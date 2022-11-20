وزير الداخلية يشدد على الارتقاء بالعمل الأمني: الفشل ينمو بالفوضى

وذكر بيان لمكتب الشمري، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس اجتماعاً ضم مدراء الإدارة في مفاصل الوزارة ومديرية الموارد البشرية لمناقشة الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل الأمني والخدمي في الوزارة".وأكد الشمري، على "تطبيق التعليمات والقرارات الصادرة مؤخراً من بينها تعزيز موجود الضباط في جميع مراكز الشرطة والاستثمار الأمثل للموارد البشرية وتوزيعها وفق التخصص وطبيعة العمل".ولفت إلى أهمية "تجنب الروتين في المخاطبات وإنجاز ما يتطلب بأسرع ما يمكن مع عدم التأثير على مهنية وطبيعة المهمة، مبيناً أن هناك دوائر يجب أن تعمل وفق التخصص الوظيفي ولا تكون عبارة عن مكان للعقوبات او المفسدين، مضيفاً أن الفشل ينمو بالأجواء الفوضوية ويجب العمل على إنهاء الترهل".وتابع الشمري، أن "تنظيم العمل ستكون له مردودات ايجابية لخدمة المواطنين وهو ما تسعى إليه مفاصل وتشكيلات الوزارة فضلاً عن إنجاز معاملات أسر الشهداء والجرحى الأبطال".