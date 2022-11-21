السومرية نيوز – أمن



اعلنت قيادة القوة الجوية، يوم الاثنين 21 تشرين الثاني 2022، تدمير ثلاث مضافات لعصابات داعش الارهابي في كركوك.



وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تن تنفيذ ضربات جوية لأوكار العصابات الإرهابية ضمن قاطع المركز المتقدم لعمليات كركوك، بواسطة طائرات ( F16 ) استهدفت أوكار داعش الإرهابي".



وأضافت، أن "الضربات الجوية نتج عنها تدمير 3 مضافات لداعش".





