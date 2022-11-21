"غير مبرر".. كردستان تصدر بياناً شديد اللهجة بعد تجدد القصف الإيراني

وذكرت الحكومة في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "ندين بأشد العبارات الهجوم الذي شنته الجمهورية الإسلامية الإيرانية الليلة الماضية على إقليم كردستان".وأضافت، ان "الانتهاكات الإيرانية المتكررة التي تمس سيادة العراق وإقليم كردستان العراق غير مبررة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية وعلاقات حسن الجوار".ودعت حكومة الاقليم، إيران إلى "وقف هذه الحملة ضد إقليم كردستان"، مؤكدة أن "الاستقرار لن يتحقق من خلال العنف على الإطلاق".وأشار البيان الى ان "حكومة إقليم كردستان تدعو أصدقاءها وشركائها في بغداد والأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة، إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الاعتداءات الإيرانية المستمرة".