بالفيديو.. الإطاحة بعصابة قتلت سائق "تكتك" بعد خطفه في ديالى

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاثنين، الإطاحة بعصابة قتلت سائق "تكتك" بعد خطفه في محافظة ديالى.

وذكر اعلام الجهاز في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزه تمكنت من الإطاحة بعصابة قتلت سائق تكتك بعد خطفه في ديالى".