مقتل شخص على يد شقيقه ووفاة سبعيني دهساً في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "اخا أقدم على قتل اخيه بالتعاون مع عمه بعد ان دخلوا الى منزله ضمن منطقة الولداية في بغداد واخذه بالقوة من داخل المنزل".وأضاف المصدر أن "هناك خلافات بين الطرفين"، مشيرا الى "استحصال الموافقات الشفوية من قاضي التحقيق وتمت مداهمة منزل القاتل ووجدت الدار خالية".وفي سياق منفصل، أوضح المصدر أن "منتسب في فوج طوارئ بغداد اقدم على دهس رجل تولد ١٩٥٠ يستقل دراجة نارية ضمن الخط الخدمي السريع بالقرب من جامع ام القرى".ولفت الى ان "الحادث اسفر عن وفاة الرجل واحتراق دراجت"، مببنا انه " تم القبض على المنتسب والذي كان بالإجازة".