صدور مذكرة قبض بحق وزير التجارة السابق (وثيقة)

وبحسب وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، فإن "المذكرة تأتي وفقا للمادة احكام القرار 160/ ثانيا لسنة 1983".ودعت محكمة تحقيق الكرخ الأولى بحسب الوثيقة، "أعضاء الضبط القضائي بالقبض على الجبوري الذي شغل منصب وزير التجارة بالحكومة السابقة وإحضاره لكونه متهماً بالشكوى المقامة ضده في (مكتب المحقق القضائي المختص بقضايا جهاز المخابرات الوطني".