إحباط محاولة تسليب عجلة وثلاثين ألف دولار في ميسان

وذكر بيان للقيادة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من الفوج الثالث لواء المشاة السابع والتسعين تمكنت من افشال محاولة تسليب عجلة ومبلغ مالي يقدر بثلاثين ألف دولار لأشخاص من مدينة الناصرية بعد قدومهم لشراء مركبة من منطقة نهر العز عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي".وأشار البيان، إلى أن "القوة لاحقت المتهمين الذين تمكنوا من الفرار وتم ضبط العجلة والمبالغ المالية وإعادتها لأصحابها اصولياً".