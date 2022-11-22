قصف إيراني جديد يطال أربيل

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "قصفاً ايرانياً جديداً استهدف مقرات تابعة للحزب الكردستاني الايراني بالقرب من أربيل".وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة المركزية رفضها وادانتها "بشدة" القصف الإيراني على أراضي إقليم كردستان ، ووصفت القصف الإيراني التركي بأنه "خرق" لسيادة العراق و"يخالف" المواثيق والقوانين الدولية.