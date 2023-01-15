خلال أسبوع.. العراق يُسجل قرابة 600 حالة عنف أسري

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حصيلة الواجبات الأمنية والخدمية والإنسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2023/1/8 ولغاية 2023/1/14 تمثلت بـ :ــ واجبات مراكز الشرطة 1828ـ القبض على مطلقي العيارات النارية 15ـ إحالة متهمين الى المحاكم 392ـ القضايا الخاصة بالمخدرات 362ـ إزالة التجاوزات على المواقع الاثرية 6ـ دعاوى حالات العنف الاسري 598ـ اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 388ـ مضاهات طبعات الأصابع 18ـ اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 422ـ عدد طالبي النجدة 856ـ فض مشاجرات 303ـ ضبط عجلات مطلوبة 57ـ تبرع بالدم 54ـ القبض على حاملي الأسلحة غير المرخصة 7ـ القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 216ـ طبع لوحات السيارات 7724ـ اصدار اجازات السوق 20727ـ اصدار سنوية السيارات 23964