انقاذ ثلاث نساء وطفل وانتشال جثة بحريق في البصرة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني أنقذت ثلاث نساء وطفل حاجزتهم النيران داخل دارهم المحترق في منطقة ابي الخصيب في محافظة البصرة فيما انتشلت جثة رجل مسن معاق لم تمهله النيران من الهروب منها ليفارق الحياة على اثرها".وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني هرعت الى موقع الحادث وباشرت حال وصولها بإجراء عمليات الإنقاذ بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد لتقدم الفرق الإسعافات الأولية والانعاش الرئوي للمصابين نتيجة استنشاق نواتج الحريق وتأمن تسليم الجثة الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية.يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة الإهمال بشروط السلامة.