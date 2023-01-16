يملك شهادة الابتدائية.. اعتقال منتحل صفة طبيب اسنان في صلاح الدين

وقال مصدر لـ السومرية نيوز، أنه "وبعد ورود معلومات عن افتتاح عيادة اسنان غير مرخصة في إحدى المنازل توجهت قوة على الفور إلى المكان برفقة قطاع سامراء الصحي".وأضاف، أن "القوة ضبطت العديد من المعدات الطبية الخاصة بتجميل وجراحة الأسنان ".وبين المصدر: "بعد ذلك صدر قرار من قاضي محكمة سامراء بتوقيفه".