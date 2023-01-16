وزير الداخلية يشدد على محاسبة المخالفين لقانون الإقامة

وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "أجرى زيارة مفاجئة الى مديرية شؤون الإقامة التابعة لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة".وأضاف البيان أن الشمري، |اطلع على الواجبات والمهام التي تقوم بها هذه المديرية، واستمع الى شرح موجز عن طبيعة تقديم الخدمات للمراجعين"، مشدداً على "تبسيط الإجراءات وإبداء المساعدة وفق السياقات القانونية والإدارية".واكد الوزير، على "ضرورة محاسبة المخالفين لقانون الإقامة ونشر التوعية والتثقيف والعمل على تكثيف الجهود في حملات المتابعة في هذا المجال".