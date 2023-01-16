ضبط 13 شاحنة مخالفة لضوابط الاستيراد في كمرك المنطقة الشمالية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الشمالية تمكن من ضبط 13 شاحنة محملة (معدات وأجهزة للتعبئة والتغليف والواح خشب وسماد داب ومواد غذائية وسيراميك وزجاج ومواد متنوعة أخرى)".وأضافت أن "عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع شرطة الجمارك".