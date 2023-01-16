عمليات بغداد تحذر من إطلاق العيارات النارية: الاستخبارات منتشرة

وذكرت العمليات في بيان وردلـ السومرية نيوز، أنه "مع انتشار الاستخبارات في نواحي العاصمة، نحذر من اطلاق العيارات النارية" مشيرا الى انه "سوف يكون العقاب الشديد".واضافت انه "سيتم اتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين".