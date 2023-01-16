تعود لداعش.. العثور على مواد شديدة الانفجار في كركوك

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "العمليات الاستخبارية المتواصلة التي تجريها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية أسفرت عن العثور على مخزن كبير لعصابات داعش الارهابي في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك يحتوي مادة ( نترات الامونيا ) شديدة الانفجار مخزونة بواسطة اكياس يقدر وزنها 1400 كيلو غرام كانت مخبأة في وكر سري من قبل العصابات الارهابية".واضافت انه "تم اتلاف المواد من خلال تفجيرها من قبل الجهد الهندسي اصوليا، دون حادث يذكر".