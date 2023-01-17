إحباط 5 محاولات ابتزاز إلكتروني وإيقاف 10 حالات عنف أسري في ست محافظات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام أحبطت 5 محاولات ابتزاز الكتروني لفتيات في محافظات بغداد والانبار والنجف وبابل، وايقاف 10 حالات عنف أسري في نفس المحافظات إضافة إلى محافظتي نينوى والديوانية".وأضاف البيان، أن "مفارز المجتمعية تمكنت من الوصول إلى المبتزين، واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة بعد أن قامت بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا".وأشار الى، ان "الشرطة المجتمعية قدمت الدعم النفسي والمعنوي لضحايا العنف الأسري واتخذت بحق معنفيهم الإجراءات الرادعة".إلى ذلك، "تعهدت الشرطة المجتمعية بتنظيم زيارات دورية لمنازل الضحايا للاطلاع على أحوالهم، وتقديم الدعم اللازم لهم".