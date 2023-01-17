السومرية نيوز – امن



أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بعنصر بارز بتنظيم "داعش" الارهابي بكمين محكم في أبو غريب غرب العاصمة بغداد.



وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة الى هيئة الحشد الشعبي، وبكمين محكم تمكنت من اعتقال أحد أهم العناصر الإرهابية من الخلايا الجديدة لتنظيم "داعش" في بغداد قضاء أبو غريب".

وأضاف، ان "الإرهابي لديه رقم احصائي في بيانات التنظيم حيث يعمل كعنصر أمني في تنظيم "داعش" وكانوا يخططون لهجمات إرهابية على العاصمة بغداد وتم إلقاء القبض عليه واحباط هذه العمليات الإرهابية".