اجتماع للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري برئاسة الاعرجي

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الاجتماع ناقش، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وأضاف: " ناقش المجتمعون، إعداد ورقة سياسة وطنية في مستشارية الأمن القومي، لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض، وتم إعداد جدول توزيع للمسؤوليات على القطاعات ذات الصلة، إلى جانب رفع ما تمخض من توصية حول الموضوع، إلى رئيس مجلس الوزراء، من أجل المصادقة عليها".