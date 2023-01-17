وزير الداخلية يصدر توجيهاً يخص نهائي خليجي 25

اصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الثلاثاء، توجيهاً يخص إقامة نهائي خليجي 25 في محافظة البصرة.



وقالت الوزارة في بيان، "ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اجتماعاً موسعاً، في مركز العمليات بمقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة ووكلاء وزارة الداخلية وقائد عمليات بغداد والقادة الأمنيين في بغداد وقادة شرطة المحافظات كافة عبر الدائرة التلفزيونية، لمناقشة توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن الاستعدادات لإقامة نهائي بطولة خليجي 25 من جميع النواحي".

وأضاف البيان "جرى الاتفاق على أن يكون الاحتفال في المتنزهات وساحة التحرير وملعب الصناعة والزوراء في العاصمة بغداد، والأماكن التي سيتم تخصيصها في باقي مدن البلاد".

ووجه الشمري بـ"الاستنفار الكامل لجميع القطعات الأمنية داخل المدن وتواجد جميع مفارز المرور في الشوارع لفك الازدحامات وفتح السير وتواجد دوريات النجدة بالكامل وانتشار عناصر الاستخبارات والأمن الوطني في الأزقة كافة، لمنع إطلاق العيارات النارية"، مشدداً على "عدم السماح بهذا الأمر مطلقاً، كونه ظاهرة غير حضارية".

كما وجه "تحذيراً شديداً للمخالفين بأن القوات الأمنية لديها أوامر واضحة بإلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والقيام بهذا العمل غير القانوني".

وأمر وزير الداخلية أن "تقوم دوريات النجدة باستخدام مكبرات الصوت لتوعية المواطنين بالتعاون مع المختارين والإبلاغ عن مطلقي العيارات النارية"، مشدداً على أن "يكون الاحتفال بطريقة حضارية في مساندة منتخبنا الوطني لأن نجاح تنظيم هذا العرس الكروي الكبير يحسب للعراق وشعبه".