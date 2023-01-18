بينهم امرأة.. اعتقال 27 متهماً بنقل وتجارة المخدرات في ست محافظات

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه " في إطار عملياته المستمرة لملاحقة والقبض على تجار المخدرات، تمكنت مفارزنا واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على (27) متهماً بتجارة ونقل المخدرات بينهم امرأة صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية في محافظات (بغداد، وبابل، والنجف الاشرف، والمثنى، والديوانية، والأنبار)".وأضاف، ان "اثنين من المتهمين بحوزتهما (28) ألف حبة من مادة (الكبتاكون)، فضلاً عن مواد مخدرة أخرى وأدوات تعاطي متنوعة".وأتم البيان: "تم تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".