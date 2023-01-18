وزير الداخلية: ماضون بتطوير العمل الالكتروني بجميع مفاصل وتشكيلات الوزارة

وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الاخير "عقد في مقر الوزارة، اليوم، اجتماع مع الشركة الألمانية المعنية بتطوير وتوسيع النظام الالكتروني في مديرية المرور العامة"، مبينا انه "جرى خلال هذا الاجتماع بحث جملة من المواضيع الخاصة بعمل هذه الشركة والبرامج التي تقوم بها في عملية التطوير والتوسيع بما ينسجم مع تطلعات المواطن ".وأكد الشمري "المضي قدما بتطوير العمل الالكتروني في جميع مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية ومن بينها مديرية المرور العامة"، مشيرا الى أن "هناك جهودا حثيثة لتخفيف العبء عن المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال الدوائر التابعة للوزارة".