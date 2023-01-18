كمين يسفر عن مقتل داعشيين في الانبار

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة نفذ أبطالُ جهاز مكافحة الارهاب عملية نوعية بنصب كمين محكم في (وادي حوران) في محافظة الانبار".واضاف انه "تم قتل عنصرين من تنظيم داعش الارهابي من قبل أبطال الجهاز".