اجتماع أمني يناقش خطط المؤسسات الحكومية لمكافحة التطرف

وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ السومرية نيوز، إن الاجتماع "شهد الاجتماع، مناقشة خطط جميع المؤسسات الحكومية لمكافحة التطرف لعام ٢٠٢٣".وأشار الأعرجي، إلى "مستوى المخاطر والتحديات التي تواجه المجتمع العراقي، بشكل خاص والعالمي على وجه العموم، بسبب انتشار الأفكار المتطرفة والتنظيمات التي تتبنى هذا الفكر بشكل ممنهج، مبيناً أن إجراءات الدولة يجب أن تكون متكاملة وتحقق الأهداف الإستراتيجية بشكل علمي ومدروس".وعُرضت خلال الاجتماع، وفق البيان، "الخطط الوطنية التي تساعد على مواجهة التطرف المؤدي إلى الإرهاب، ومن بينها مشروع القانون المقترح حول التطرف في السجون والتطرف لدى الفئات العمرية والنساء، وفي مخيمات النزوح والعائدين، وكذلك خطط التواصل مع النخب المجتمعية، من المثقفين ورجال الدين وشيوخ العشائر والوجهاء، بالإضافة إلى خطة مكافحة التطرف الذي يولده التغير المناخي".