لتهريب أدوية طبية.. القبض على 6 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود

وذكرت القوات في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استمراراً لجهود تأمين الحدود العراقية السورية وبناءاً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكن الفوج الاول اللواء التاسع عشر وبكمين محكم من القبض على ستة اشخاص من جنسية اجنبية خلال محاولتهم اجتياز الحدود العراقية السورية وبحوزتهم أدوية طبية عدد (5 كارتون)".واضافت انه "تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".