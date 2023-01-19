قبيل ختام خليجي 25.. الأمن يدخل حالة الإنذار في النجف

اعلنت قيادة شرطة النجف، اليوم الخميس، اعلان حالة الانذار في المحافظة قبيل ختام نهائي بطولة كأس الخليج العربي (25) الجارية في محافظة البصرة.

وذكر مدير اعلام قيادة الشرطة، العقيد مقداد الموسوي، في حديث للسومرية نيوز، إن "القوات الامنية في النجف دخلت حاله الانذار جيم، وَبدات الانتشار في شوارع وتقاطعات المحافظة قرب الشاشات بساحه الصدرين وشارع الروان وكذلك قرب الكافيهات والمقاهي في المحافظة".

واضاف ان "عدد العناصر المنتشرة عشرين ألف وستغلق الشوارع المودية للشاشات امام المركبات لحين انتهاء المباراة".



واوصت القيادة "بعدم اطلاق العيارات النارية وتحذر بأنها ستعتقل من يطلق العيارات بحسب توصيات وزير الداخلية".