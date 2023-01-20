في محافظتين.. قوات الحدود تضبط متهمين ومتسللين ومواد مهربة

وقال اعلام قيادة قوات الحدود في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال الجهود الامنية لقوات الحدود في منع التسلل والتهريب، تمكنت المفارز الميدانية لمركز شرطة كمرك الشلامچه ومفرزة الK9 التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة من ضبط مسافرين اثنين من جنسية اجنبية وبحوزتهم حبوب مخدره نوع (ميتادون- ترمادول)".وأضاف: "على صعيد اخر تمكنت قيادة حدود المنطقة الاولى ضمن قاطع لواء الحدود الثالث من القاء القبض على متسللين أثنين كانوا يحاولون التسلل عبر الحدود بطريقة غير شرعية، وبذات اللواء تمكنت المفارز من ضبط كمية من ( كبد الدجاج ) كانت معدة لإدخالها الى الاراضي العراقية، تم اجراء اللازم وأحيلت المضبوطات والمتهمين الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".