مشاجرة بين شقيقين تسفر عن مقتل احدهما في بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل شخص اثر مشاجرة بين شقيقين وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مشاجرة بين اشقاء اثنين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف "مسدس" ما أسفر عن مقتل احدهم في منطقة "أبو دشير" جنوبي بغداد".



وأضاف، ان "القاتل لاذ بالفرار الى جهة مجهولة، دون معرفة أسباب الخلاف بينهما".