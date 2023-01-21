الخلية تعلن مقتل إرهابيين اثنين في كركوك

وذكر بيان للخلية ورد لـ السومرية نيوز، إنه " استمراراً للنهج التعرضي ونتيجة الجهد الاستخباري والمتابعة الفنية وتحليل المعلومات من قبل خلية الاستهداف الجوي لقيادة العمليات المشتركة واستكمالاً للضربات الجوية الموجعة ليوم أمس الجمعة، على فلول داعش المنهزمة تم هذا اليوم السبت رصد حركة إثنين من عناصر داعش الارهابية على مسافة عشرة كيلو متر من مكان الضربة الجوية ليوم أمس، ومن خلال ابطال القوة الجوية (السزنا كرفان) تم قتلهما".وأضاف البيان، أنه "مازالت قطعاتنا البطلة بمختلف صنوفها واختصاصاتها الارضية منها والجوية وبإشراف قيادة العمليات المشتركة تواصل ملاحقة المجاميع والمفارز الإرهابية وتطاردهم اينما كانول ليكون مصيرهم اما القتل او القاء القبض عليهم".ويوم أمس، أعلنت الخلية، "تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، من رصد اربعة أوكار للإرهابيين شمالي قضاء الطوز، حيث نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F_16 ضربات دقيقة، أسفرت عن تدمير هذه الأوكار وقتل من فيها من عناصر إرهابية".