نينوى.. تفكيك شبكة لتجارة المخدرات وضبط أكثر من 400 ألف حبة مخدرة

السومرية نيوز – امن



أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد، تفكيك شبكة لتجارة المخدرات وضبط أكثر من 400 ألف حبة مخدرة في محافظة نينوى.



وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل بعد التنسيق مع مديرية أمن نينوى وبجهد استخباري واستحصال للموافقات القضائية تمكنت من تفكيك شبكة خطيرة لتجارة المخدرات مكونة من (3) أفراد في محافظة نينوى من خلال استدراجهم بكمين محكم إلى مدينة الحلة، حيث ضُبط بحوزتهم أكثر من (400) ألف حبة مخدرة".

وأضاف، انه "بعد التحقيق مع أفراد الشبكة اعترفوا بقيامهم بتوزيع الحبوب المخدرة في مختلف محافظات الوسط والجنوب"، لافتا الى انه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".