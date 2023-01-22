برئاسة يارالله.. وفد أمني يصل سامراء

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، أن "رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، وبرفقة قائد القوات البرية، وصلوا الى مقر قيادة عمليات سامراء".وأضاف أن "الزيارة تأتي للاطلاع على الوضع الامني ضمن قاطع المسؤولية".