إصابة طفلين إثر عبثهم بمخلف حربي في بابل

افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، إصابة طفلين إثر عبثهم بمخلف حربي في محافظة بابل.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "طفلين أصيبا بجروح اثناء لعبهم بالقرب من ملعب شعبي خماسي إثر العبث بجسم غريب اتضح انه مخلف حربي ضمن ناحية النيل بمحافظة بابل".



يشار الى أن بابل تشهد انتشارا واسعاً للمخلفات الحربية، وتعمل دائرة شؤون الألغام التابعة الى وزارة البيئة على اخلاء المحافظة من تلك المخلفات.