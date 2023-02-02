القبض على إرهابيين نفذا جرائم خطيرة في بغداد وبابل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين في محافظة بغداد، ارتكبا جرائم إرهابية بحق مواطنين أبرياء وتفجير عبوات ناسفة وقتل عمال إحدى البحيرات في المسيب بمحافظة بابل".وأضافت، ان "المتهمين هربا الى مناطق عدة لكن الجهد الاستخباري ومتابعة تحركات ونشاطات العناصر الإرهابية أسفر عن القبض عليهما واحالتهما الى الجهات التحقيقية اصوليا".