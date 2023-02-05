برئاسة المحمداوي.. وفد أمني يصل كركوك

وصل وفد أمني، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، اليوم الاحد، إلى محافظة كركوك.

وذكرت خلية الاعلام الأمني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس خلف المحمداوي وصل على رأس وفد أمني الى محافظة كركوك".



وأضافت، أن "الزيارة تأتي للاطلاع على أوضاع المحافظة وجهود القوات الأمنية".

وشدد المحمداوي، بحسب البيان، على "ضرورة الاستمرار في الضغط على ما تبقى من المجاميع الإرهابية المنهزمة، وتوجيه ضربات نوعية على اوكار الإرهابيين، والحفاظ على الاستقرار الأمني الواضح الذي تشهده جميع مناطق واقضية محافظة كركوك".