إصابة جندي بنيران قناص "داعشي" شمالي بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز إن "جندياً أصيب نتيجة تعرضه لنيران قناص داعشي ضمن بستان حسيبة في منطقة الطابي ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".وأضاف، أن "قوة امنية نفذت عملية تفتيش بحثا عن المنفذين".