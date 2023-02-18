استهداف مكتب قناة فضائية برمانة يدوية

افاد مصدر امني، اليوم السبت بأستهداف مكتب قناة utv برمانة يدوية في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن " مكتب قناة utv استهدف برمانة يدوية في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد"، مشيرا الى انها لم تنفجر".



واضاف ان "قوة امنية توجهت الى مكان الحادث لغرض رفع الرمانة".

