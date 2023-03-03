اغتيال مسؤول تركماني سابق بعبوة ناسفة في كركوك

السومرية نيوز - أمن



أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باغتيال مسؤول تركماني سابق إثر عبوة ناسفة في محافظة كركوك.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن، "عبوة لاصقة انفجرت وسط كركوك داخل سيارة مسؤول شركة حماية الجبهة التركمانية سابقاً احمد طاهر".



وأضاف المصدر، أن "العبوة أسفرت عن مقتل مسؤول شركة حماية الجبهة التركمانية سابقاً في الحال".

إلى ذلك، نعت الجبهة التركمانية العراقية مسؤول دائرة الحماية السابق في الجبهة التركمانية العراقية الضابط المتقاعد (احمد طاهر).



وذكرت الجبهة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الشهيد كان من الشخصيات المخلصة والصادقة التي ناضلت من اجل الدفاع عن الشعب التركماني في كل المحافل والميادين التي تصدرها طوال فترة مهامه مسؤولاً لدائرة الحماية في الجبهة التركمانية العراقية، وفقدانه في هذا الوقت العصيب خسارة كبيرة للشعب التركماني".



وطالبت، القائد العام للقوات المسلحة والاجهزة الامنية والاستخباراتية بـ"كشف ملابسات الحادث الارهابي الجبان وتقديم الجناة للعدالة لينالوا جزائهم العادل، وتكثيف جهودها في فرض الامن في محافظة كركوك".