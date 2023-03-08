3 ضربات جوية وعمليات قنص.. ماذا يحدث في قضاء طوزخورماتو؟ (فيديو)

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استناداً لتوجيهاتِ القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وإشراف مباشر لرئيسِ جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي وبمعلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي واسناد جوي لصقور القوة الجوية العراقية تم توجيه ضربتين جويتين في قضاء(طوزخورماتو) وعند عمليات التفتيش لجهاز مكافحة الإرهاب تم قنص وقتل (3) إرهابيين وتوجيه ضربة جوية ثالثة".ولفت الى ان "عملياتُ رصدٍ وقنصٍ واستهدافٍ دقيق لعصابات داعش مستمرةٌ من قبل جهاز مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليهم وتدمير مخابئهم".الى ذلك، قالت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، ان طائرات القوة الجوية نفذت ثلاث ضربات استهدفت مجموعة إرهابية بأطراف محافظة صلاح الدين.وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "القوة الجوية، نفذ ثلاث ضربات جوية بواسطة طائرات (F -16) في منطقة الطوز ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، نتج عنها قتل 3 إرهابيين كحصيلة أولية".