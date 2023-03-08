بعد ضربة جوية.. العثور على جثث إرهابيين وضبط وثائق في صلاح الدين

وذكر بيان للخلية، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبمتابعة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، ومن خلال الأبطال في صقور الجو وبعد أن تم تنفيذ ثلاث ضربات جوية بواسطة طائرات F_16 استهدفت خلالها مجموعة إرهابية ضمن قاطع جبل بلكانه باطراف محافظة صلاح الدين، خرجت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، فجر اليوم، لتفتيش المكان المستهدف وعثرت على ثلاث جثث للإرهابيين واسلحتهم وهواتفهم النقالة، فضلاً عن معدات ووثائق لعناصر داعش، بالإضافة إلى دراجة نارية، كما دمرت كهوف واوكار للعدو".وأكد البيان، أن "قواتنا الأمنية عندما قطعت الوعد على ملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية التزمت بالوعد وها هي بين الحين والآخر تزف البشرى للشعب العراقي الأبي في دك أوكار الإرهابيين وستكون لهم بالمرصاد".وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع، ان طائرات القوة الجوية نفذت ثلاث ضربات استهدفت مجموعة إرهابية بأطراف محافظة صلاح الدين.