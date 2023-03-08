العثور على جثة رجل مجهول الهوية شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم العثور على جثة رجل مجهولة الهوية يتراوح عمره ٥٠/٥٥ سنة بالقرب من كراج بعقوبة ضمن منطقة المشتل شرقي بغداد ".وأضاف: "بعد التحقيق الميداني اتضح انه متسول ويعاني من امراض مزمنة".