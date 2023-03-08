محكمة الكرخ تصدر مذكرات قبض بحق متورطين بزعزعة امن ديالى

وقالت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تزامنا مع اجراءات الحكومة لبسط الامن في محافظة ديالى، محكمة تحقيق الكرخ تصدر مذكرات قبض بحق عدد من المجرمين المتورطين بزعزعة الامن في المحافظة "."وفي وقت سابق اليوم "ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني، اجتماعاً أمنياً للقيادات الأمنية في محافظة ديالى، التي وصلها ظهر اليوم الأربعاء، على رأس وفد عسكري وخدمي حكومي".واستمع السوداني خلال الاجتماع إلى إيجاز عن أحوال المحافظة وجهود القوات الأمنية لبسط الأمن والاستقرار في عموم أقضيتها ونواحيها. وشهد الاجتماع مناقشة الخروقات الأمنية المتكررة التي يشهدها عدد من مناطق المحافظة، وآليات معالجتها".وقد وجه القائد العام للقوات المسلحة "بإرسال تعزيزات عسكرية وأمنية إلى محافظة ديالى، كما أمهل القادة الأمنيين أسبوعين لبسط القانون في جميع مناطق المحافظة".