في البصرة.. سطو مسلح يستهدف صيدلية

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بتعرض صيدلية الى سطو مسلح في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "تعرضت احدى الصيدليات في وسط البصرة منطقة خمسة ميل الى سطو مسلح من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية".

وأضاف المصدر أن "المسلحين قاموا بسرقة اكثر من مليون دينار عراقي وبعض السلع الثمينة"، مشيراً الى أن "القوات الامنية وصلت لمكان الحادث".