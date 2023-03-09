القبض على إرهابي "مسؤول عن تجهيز وتفجير مجرم انتحاري" في الإسكندرية

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المفارز تمكنت من القاء القبض على أحد الإرهابيين والمطلوبين وفق احكام المادة (٤/إرهاب) لانتمائه لعصابات داعش الإرهابي المنظم اليها عام 2005 والمشترك بحادث تجهيز تفجير إرهابي انتحاري في سوق الإسكان بناحية الإسكندرية ضمن محافظة بابل عام 2013 الذي راح ضحية مواطنين أبرياء، وكذلك المسؤول عن جمع الأموال لدعم عناصر داعش الإرهابي".وأضاف البيان، انه " تم تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة".