ديالى.. الإطاحة بأحد أكبر مهربي العملة (صورة)

وذكرت القيادة في بيان في ورد لـ السومرية نيوز، أن مفارزها "تمكنت خلال عملية نوعية من القبض على أحد أكبر تجار تهريب العملة في إحدى السيطرات الأمنية شمال ديالى"، مؤكدة "ضبط بحوزته 320,000$ دولار امريكي و67 ورقة مع 7 ملايين دينار عراقي معدة للتهريب الى محافظات اقليم كردستان".وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقة، واحالته الى التحقيق".