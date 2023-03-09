جهاز مكافحة الارهاب يحصي عملياته الاخيرة في عموم البلاد

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه " استنادا الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، وبأشراف مباشر لرئيس جهاز المكافحة الفريق اول ركن عبد الوهاب الساعدي، وضمن سلسلة العمليات النوعية لأبطال الجهاز في مختلف مناطق بلادنا الحبيب، نفذت قوة من ابطالنا واجب القاء قبض على احد المطلوبين في كركوك".واضاف :"وضمن ادامة التنسيق مع اقليم كوردستان فوج مكافحة الارهاب السليمانية تم القاء القبض على احد المطلوبين، كما تمكنت قواتنا بتعاون مع مديرية مكافحة ارهاب اربيل من القاء القبض على احد المطلوبين، وفي ذات السياق في محافظة صلاح الدين قضاء الشرقاط تم القاء القبض على احد الارهابيين".واما في المناطق الوسطى من بلدنا الحبيب، اشار الى انه"وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي تم القاء القبض على احد الارهابيين في العاصمة بغداد حي الجامعة، كما تم القى ابطالنا القبض على ارهابي آخر في محافظة الانبار قضاء الحبانية".وتابع:"وبعملية خاطفة في جنوب بغداد ناحية اليوسفية أُلقي القبض على احد العاملين في المفارز العسكرية لما يسمى ولاية الفلوجة ونقل بعدها الى مايسمى ولاية الجنوب من ولايات الخرافة الزائلة، واخيرا نفذَ ابطالنا واجب في محافظة ديالى قضاء الخالص (البو بالي) اسفر عن القاء القبض على احد المطلوبين الخارجين عن القانون واحد المشتركين في احداث منطقة (الجيالية)".واتم، ان "عمليات ابطال جهاز مكافحة الإرهاب مستمرة وفي مختلف قواطع العمليات وبجهود نوعية للوصول الى عراق آمن مستقر ".