مقتل امرأة وطفلتها جراء إطلاق نار في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "قتلت امرأة وطفلتها التي تبلغ من العمر سنة واحدة بأسلوب إطلاق النار عليهم من سلاح نوع مسدس ضمن منطقة معسكر الرشيد في بغداد.وأضاف: "حسب المعلومات الواردة ان الحادثة تعود نتيجة خلافات عائلية كون المجنى عليها تكون زوجة ابيه الثانية للقاتل تولد ٢٠٠٥ "، موضحا انه "نفذ الجريمة ولاذ بالفرار".