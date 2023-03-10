الأمن الوطني ينشر جانباً من اعترافات مهربي العملة والمتلاعبين بالأسعار

وجاء في مقطع مصور نُشر عبر الصفحات الرسمية لجهاز الامن الوطني وحصلت عليه السومرية نيوز، اعترافات مهربي العملة والمتلاعبين بالأسعار، بأن لديهم حصة أسبوعية من البنك المركزي العراقي يتم استلامها عن طريق مصرف أهلي من المفترض بيعها على المسافرين من خلال جواز وتكت الا انهم يقدمون على بيع العملة في البنك او في البورصة بأسعار البورصة وليس بأسعار البنك المركزي.