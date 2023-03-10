اعتقال متهم بسرقة 6 دور سكنية في الديوانية

وذكر إعلام القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من شعبة مكافحة اجرام البلدة تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين بالسرقة بعد التعرف على محل سكنه في منطقة (حي العسكري)".وأشار الى ان "المتهم اعترف أثناء التحقيق قيامه بتنفيذ 6 عمليات سرقة لدور المواطنين (قيد الانشاء) في المجمعات السكنية".وأضاف ان "المتهم تم تصديق اقواله قضائيا واحالته الى المحكمة المختصة لينال جزائه العادل".