الإعلام الأمني: عمليات أمنية واسعة لفرض الامن والاستقرار في ديالى

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، باشر اللواء الأول في قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وفوج مغاوير الفرقة بعمليات فرض القانون في محافظة ديالى".وأضافت: "باشرت القوات بعملية تفتيش ونصب سيطرات ثابتة ومتحركة في مناطق( شهربان وحي المعلمين والمهروت والهارونية) لملاحقة العناصر المطلوبة للقضاء وفرض الامن والاستقرار في المحافظة".