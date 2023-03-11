البصرة.. ضبط عجلة لتهريب النفط واعتقال سائقها

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتوجيه ومتابعة من قبل مدير عام شرطة الطاقة تمكنت قوة تابعة للواء شرطة الطاقة التاسع وبالتنسيق مع جهاز الامن الوطني من ضبط عجلة مُعَدة لتهريب المشتقات النفطية تحتوي على منتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية في محافظة البصرة".واشارت الى ان "المتهم أودعَ بالتوقيف وحجز العجلة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".