ضبط هاون 60 ملم و40 قنبرة واسلحة مختلفة في ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة أمنية من الفوج الثالث لواء المشاة السابع والتسعين وخلال عملية تفتيش تمكنت من ضبط هاون عيار 60 ملم مع 40 قنبرة وكمية من الاسلحة والاعتدة المختلفة في قضاء قلعة صالح".واشارت الى ان "الأسلحة والاعتدة تمت مصادرتها وتسليمها اصولياً".